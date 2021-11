SGP-leider Kees van der Staaij: voorzitter is aan zet na dreigement van Forum-Kamerlid

Den Haag

SGP’er Kees van der Staaij deed mee aan het debat waarin Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma zei: ‘Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.’ Van der Staaij zei er in het debat niets over. ‘Ik vind het belangrijk dat de Kamervoorzitter in zo’n situatie haar rol pakt. Anders maak je de ophef alleen maar groter.’

Maar het gaat toch heel ver als een Kamerlid door een collega wordt bedreigd met een tribunaal?

‘Zeker. Maar dat na een debat over Buitenlandse Zaken alle aandacht alleen naar zo’n incident gaat, vind ik ergens ook te veel eer. Dus we moeten het er niet de hele tijd over hebben, maar tegelijk gaat het wel ergens over. Daarom is het goed dat de voorzitter de grenzen bewaakt.

Maar er zal altijd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .