FVD-dreigement in Tweede Kamer: ‘Zo diep is het parlement na de Tweede Wereldoorlog nog niet gezonken’

Volgens Weisglas past het voorval van woensdag in het steeds verder verruwende parlementaire taalgebruik. ‘In mijn tijd als voorzitter van de Tweede Kamer kon het ook hard tegen hard gaan, maar dat was onvergelijkbaar met nu. Misschien kunt u zich nog herinneren dat voormalig SP-leider Jan Marijnissen tegen mij riep: effe dimmen, voorzitter! Daar was destijds enorme ophef over, maar het is kinderspel vergeleken met wat er woensdag gebeurde.’

De afschuw van de oud-Kamervoorzitter zit voornamelijk in het bedreigende aspect van de opmerking van Van Houwelingen. ‘De uitspraak over een tribunaal is natuurlijk verbonden aan oorlogsmisdaden. Als het ene Kamerlid dat tegen het andere zegt, is dat echt afschuwelijk. Toen ik het fragment ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .