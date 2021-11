‘Treinlek’ vergroot druk op afronding formatie

De contouren van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte IV worden zichtbaar nadat geheime formatiedocumenten per ongeluk door Gert-Jan Segers zijn achtergelaten in de trein. Dat vergroot de druk om de onderhandelingen nu snel af te ronden.

Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bij aankomst bij het Logement, voor het voortgangsgesprek over de kabinetsformatie.

Den Haag

Segers heeft een paar keer ‘met zijn hoofd op het bureau geramd’ toen hij er onlangs achter kwam dat hij een mapje met geheime formatiedocumenten in de trein was verloren. Toch probeerde de ChristenUnie-leider woensdag op meerdere manieren duidelijk te maken dat de gelekte documenten die nu openbaar zijn geworden formeel ‘geen status’ hebben. ‘Het is allemaal onaf.’

Kiezers moesten dus vooral niet te veel waarde hechten aan wat er in die geheime stukken stond. Op de vraag of de verloren documenten dan ‘irrelevant’ zijn, zoals de perswoordvoerders van alle formerende partijen suggereerden, antwoordde Segers cryptisch: ‘Ze zijn niet irrelevant.’ Ze waren immers wel degelijk tijdens de formatieonderhandelingen ter tafel gekomen..

