D66-parlementariër voelt zich in Kamer bedreigd door FVD’er

Die laatste zei in het verhitte debat tegen Sjoerdsma: ‘En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen!’ Het D66-Kamerlid wilde daarop niet meer verder met zijn inbreng en vroeg de voorzitter om ingrijpen. ‘Dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden’, reageerde voorzitter Ockje Tellegen.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp liet later weten dat ze in gesprek wil met fracties over de omgangsvormen in het debat. Volgens haar ging Van Houwelingen ‘over de schreef’. ‘Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze’, aldus Bergkamp. ‘In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.’

