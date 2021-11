Vluchtelingen en arbeidsmigranten welkom, volgens conceptakkoord VVD en CDA

Migratie was hét hoofdpijndossier uit de formatie van 2017, maar ditmaal lijkt het geen splijtzwam te worden. Kabinet Rutte IV gaat naar alle waarschijnlijkheid meer migranten toelaten tot Nederland. Het gaat zowel om meer arbeidsmigranten als om kwetsbare vluchtelingen die Nederland jaarlijks via de Verenigde Naties uitnodigt voor hervestiging.

Net aangekomen asielzoekers onderweg naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp Ter Apel.

Den Haag

Dat blijkt uit de conceptversie van de migratieparagraaf uit het nieuwe coalitieakkoord dat in handen is van de Volkskrant. Het werd gevonden in een trein, samen met een proeve van een regeerakkoord dat VVD en CDA eind september al hebben geschreven.

Kort na de verkiezingen leken leken D66 en VVD nog lijnrecht tegenover elkaar te staan over migratie. D66 wilde vastleggen dat Nederland meer kwetsbare vluchtelingen zou opnemen. De VVD was niet principieel tegen een quotum, maar vond dat het aantal – mede gelet op het maatschappelijk draagvlak – ook nul kon zijn.

In de conceptversie van het coalitieakkoord staat echter dat ‘de huidige norm omhoog’ gaat voor kwetsbare vluchtelingen die via de Verenigde Naties in aanmerking..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .