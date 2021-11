Het ‘treindocument’ ontleed: dit zijn de plannen van VVD en CDA

VVD en CDA werden het in september eens over de contouren van een nieuw regeerakkoord. Deze zomer kwam al het formatiedocument van D66 en VVD naar buiten. Opvallend: VVD en CDA komen in hun stuk D66 in hoge mate tegemoet met progressieve kabinetsplannen. De strijd over medisch-ethische kwesties laten VVD en CDA over aan D66 en ChristenUnie.