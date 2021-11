VVD en CDA waren het al eens over regeerakkoord, blijkt uit in trein gevonden document

Den Haag

Ook stuurt het akkoord aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.

De Volkskrant kreeg het geheime stuk in handen nadat een betrokkene bij de formatie het onlangs in een trein liet liggen, waar het door een lezer werd gevonden. In het stuk werden de partijen van Mark Rutte en Wopke Hoekstra het samen eens over de hoofdlijnen van een regeerakkoord, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken.

Daarbij hielden zij nadrukkelijk een samenwerking met D66 in gedachten. ‘We hebben oprecht geprobeerd ook het politieke programma van D66 recht te doen’, schrijven de partijen in het stuk. Dat is voor..

