Blok: geen snelle afbouw gaswinning na aardbeving

De aardbeving die maandagnacht plaatsvond in het Groningse dorp Garrelsweer leidt niet tot een snellere afbouw van gaswinning in de provincie. Dat meldde demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag aan de Kamer.

Garrelsweer

De aardbeving van maandagnacht had een kracht van 3,2 op de schaal van Richter en is daarmee een van de zwaarste aardbevingen die de provincie de laatste tijd hebben getroffen.

Naar aanleiding van de beving riep Kamerlid Sandra Beckerman (SP) demissionair minister Blok dinsdagmiddag in de Kamer op het matje. ‘Gedupeerden zijn alle hoop kwijt dat er wordt geluisterd. Zij vinden dat de manier waarop het kabinet met hen omgaat veel meer schade aanricht dan de aardbevingen zelf.’

Volgens minister Blok gaat de afbouw van de gaswinning ‘zo snel mogelijk naar nul’. Hoe snel dat gaat, is nog maar de vraag. Vorige week schreef Blok in een brief aan de Kamer dat de gaswinning in 2022 mogelijk juist moet worden opgeschr..

