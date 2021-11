Compensatie voor horeca en bedrijven die omzet mislopen door nieuwe coronamaatregelen

Cafés, restaurants en andere horecagelegenheden die fors omzetverlies lijden door de vervroegde sluiting van hun etablissementen kunnen in het vierde kwartaal weer aanspraak maken op een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL).

Den Haag

De nieuwe TVL-regeling staat ook open voor andere ondernemers die normaal gesproken een groot deel van hun omzet in de avonduren behalen, zoals sommige kapperszaken. Als het kabinet de publieksmaatregelen tegen het coronavirus aanscherpt, komt daar meestal een nieuw steunpakket voor het bedrijfsleven achteraan.

Zo ook deze keer. En net als de coronamaatregelen bewegen de steunpakketten mee op de golven van de besmettingscijfers. De Tegemoetkoming Vaste Lasten was per 1 oktober juist ten grave gedragen, net als de meeste andere generieke steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Het besluit de TVL, de loonsubsidie NOW en de inkomenssteun voor zelfstandigen (Tozo, TONK) te beëindigen nam het demissionaire kabinet in augustus. O..

