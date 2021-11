D66’er Kaag bezorgd over tegenstellingen

Den Haag

D66-leider Sigrid Kaag heeft in een toespraak voor het partijcongres haar zorgen geuit over ‘de verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat’ in Nederland. Die is volgens haar mede veroorzaakt door de versplinterde politiek, die volgens haar te veel bezig is met hypes. Kaag ging ook in op de formatie. ‘We doen het goed, of we doen het niet.’ Ze vroeg de partijleden om vertrouwen. ‘En als wij alles tot een goed einde brengen, zijn wij straks de enige progressieve partij die verantwoordelijkheid neemt voor het land.’ <

