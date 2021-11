‘Van golf naar golf raak je de koers kwijt’

Het licht aan het einde van de coronatunnel lijkt zijn glans verloren. Na ruim anderhalf jaar pandemie is het de hoogste tijd voor een langetermijnstrategie, vinden Kamerleden. De kern: benadruk de basismaatregelen, geef burgers het vertrouwen en véél vaker testen. ‘Of dat genoeg is? Ik weet het echt niet.’

Den Haag

Nee, de politiek is de langetermijnstrategie niet vergeten. Er was vorige week zelfs een lang debat voor ingepland, over maatregelen die moesten blijven, gedrag dat misschien niet meer zou terugkeren en wat het coronavirus betekent voor zorgcapaciteit. Kortom: hoe leren we leven met een virus dat voorlopig niet verdwijnt?

Maar de vergadering werd afgelast – ironisch genoeg om plaats te maken voor het spoeddebat over uitbreiding van de coronapas. Zo kwam het vooruitblikken niet verder dan een paar dagen in de toekomst.

‘Dat moet ons veel zeggen’, meent ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. ‘Het voornemen is telkens: als we déze golf hebben gehad, gaan we verder kijken. Aan het begin is het ook logisch dat je in de crisismodus schiet ..

