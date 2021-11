Slob: geen sprake van censuur in schoolboeken

Den Haag

Dat schrijft de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-Kamerlid Mariëlle Paul. Die voelde Slob aan de tand naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad onder de titel: ‘Schoolboeken zonder bloot, dino’s en ‘decadente’ cultuur, s.v.p.’ Kern van het artikel was dat makers van onderwijsmaterialen thema’s mijden die gevoelig liggen bij reformatorische scholen, zoals carnaval en dinosaurussen en bloot. De krant sprak over ‘censuur’.

Slob schrijft dat uitgevers wel rekening houden met de wensen van hun afnemers. Maar er zijn hem ‘geen voorbeelden bekend van richtlijnen om bepaalde onderwerpen, zoals de evolutieleer, niet aan de orde te laten komen’. De ombudsman van NRC Handelsblad heeft na de publ..

