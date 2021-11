De gaswinning in Groningen moet in 2022 mogelijk worden opgeschroefd, schreef demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Den Haag

De eventuele productieverhoging is het gevolg van een dreigend tekort aan laagcalorisch gas, het type aardgas dat in Nederlandse huizen wordt gebruikt voor verwarming en koken.

Hoeveel kubieke meter extra de NAM uit het Groninger aardgasveld moet oppompen wordt de komende maanden onderzocht. De geplande gasproductie is 7,8 miljard m3.

Het wijder openzetten van de gaskraan in Groningen zou een tegenvaller zijn voor de bevolking van de noordelijke provincie. Het huidige productiejaar, dat loopt tot oktober 2022, is in principe het laatste jaar dat er actief gas gewonnen wordt uit de aardgasbel onder Groningen. Daarna gaat het Groningerveld ‘op de waakvlam’.

Om dat mogelijk te maken terwijl nog steeds miljoenen woningen in ..

