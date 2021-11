Dekker staakt onderzoek binnenlandse adopties

Den Haag

Demissionair minister Sander Dekker doet dat omdat betrokkenen geen vertrouwen meer hebben in de commissie. In de komende maanden zal een nieuwe commissie worden ingesteld, laat hij weten.

De betrokkenen, onder wie de biologische moeders en hun kinderen, hebben zich beklaagd over het aanmeldpunt van de commissie. Zij vonden dat ze niet goed gehoord werden. ‘Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en ze verdienen erkenning. Onderzoek naar deze periode is essentieel’, zegt Dekker. Hij zegt het vertrouwen te willen herstellen.

Betrokkenen klaagden dat gespreksverslagen niet altijd aan hen werden voorgelegd, en dat verslagen fouten bevatten. Ook was onduidelijk waar de verslagen werden opg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .