Politici ‘bedroefd’ om overlijden SGP-nestor

Bas van der Vlies in 2018 op de partijdag van de honderdjarige SGP.

Den Haag

Een beminnelijk en humoristisch politicus, staatsrechtelijk geweten, nestor van de Tweede Kamer. Op het Binnenhof is maandag bedroefd gereageerd op het overlijden van Bas van der Vlies, boegbeeld van de SGP, waarvoor hij 24 jaar fractievoorzitter was in de Tweede Kamer. Demissionair minister-president Mark Rutte spreekt van ‘een standvastig parlementariër’ die zijn ‘sterke overtuigingen’ bracht met kennis, mildheid en humor. ‘Een man naar wie werd geluisterd – ook buiten de SGP.’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp schrijft op Twitter dat het overlijden haar ‘diep raakt’. Ze benadrukt hoe Van der Vlies (1942-2021) als ‘steunpilaar van de SGP’ in totaal 29 jaar in het parlement zat.

