In memoriam Bas van der Vlies (1942-2021). Een SGP-leider die sprak met gezag in de Tweede Kamer

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 november is SGP-politicus Bas van der Vlies op 79-jarige leeftijd overleden. Voor velen was hij het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer.

Bas van der Vlies tijdens de partijdag van de SGP in 2018. De partij vierde in dat jaar haar honderdjarig bestaan.

Den Haag

Bas van der Vlies kreeg landelijke bekendheid als Kamerlid en partijleider van de SGP. In de Tweede Kamer was hij jarenlang de man met de meeste dienstjaren. Als nestor van het parlement sprak hij met gezag. Voor velen was hij het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer.

Bastiaan Johannis van der Vlies (Sliedrecht, 29 juni 1942) studeerde in Delft en werd, vanaf 1967, leraar wiskunde, later conrector, aan het College Blaucapel in Utrecht. Zes jaar daarvoor had Van der Vlies zich aangemeld als SGP-lid. Dat was voor hem een vertrouwde stap. Als kind ging hij al eens met zijn vader mee naar Tivoli in Utrecht, waar hij partijleider ds. Pieter Zandt hoorde spreken.

In 1972 deed het SGP-partijbestuur een beroep op hem om a..

