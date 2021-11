Bij gewetensbezwaren tegen vaccinatie overtuigt vooral een gelovige, bescheiden opstelling

In bevindelijk-gereformeerde kring worden principiële bezwaren tegen vaccinatie niet voor het eerst vermengd met wantrouwen richting de overheid of de medische wetenschap. Daartussendoor laveert SGP-leider Kees van der Staaij, die niet wil vertellen of hij gevaccineerd is.

Tot op de dag van vandaag heeft oud-SGP-leider Bas van der Vlies nooit onthuld hoe hij denkt over de participatie van vrouwen binnen zijn partij. Een staatkundig-gereformeerd leidsman moet politiek bedrijven ‘in ‘s lands vergaderzalen’ – zoals bevindelijken de Staten-Generaal graag typeren – maar evenzeer in eigen kring. Van der Vlies’ opvolger Kees van der Staaij knoopte deze les goed in zijn oren, en bekwaamde zich in het pareren van lastige vragen over de ‘vrouwenkwestie’. En momenteel zwijgt de SGP-leider ook over de vraag of hij zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. ‘Iedereen moet daarover zelf een gewetensvolle afweging maken’, luidt Van der Staaijs mantra.

Dat de SGP-voormannen hun vingers niet willen branden aan dit s..

