Felbegeerde lobbypas wordt afgeschaft, tot ongenoegen van oud-Kamerleden

Den Haag

Ook in het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) tekent zich een meerderheid af voor het intrekken van de pas. Volgende week valt het besluit. Over de datum van ingang bestaat nog geen overeenstemming. Ook is nog niet besloten of er een overgangsperiode moet komen.

Een afzwaaiend Kamerlid kan na zijn vertrek een Rijkspas aanvragen. Met die pas heeft hij niet alleen toegang tot de publieke tribune en de kantoren van Kamerleden, maar mag hij ook naar commissievergaderingen en mag hij debatten in de plenaire zaal vanuit de voorzittersloge volgen. Allemaal privileges die ideaal zijn om aan belangenbehartiging te doen.

De Rijkspassen zijn de ‘gewone’ lobbyisten dan ook een doorn in het oog: zij vinden de pas concur..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .