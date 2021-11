Kabinet worstelt met dreigende tweedeling door coronabeleid

Het kabinet wil een tweedeling voorkomen, zei premier Mark Rutte dinsdag. De bredere verplichting van QR-bewijzen lijkt haaks te staan op dat voornemen. Die balanceeract tussen oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen is ‘een worsteling’ voor de ministersploeg. ‘De rek is eruit.’

Den Haag

Aan de ene kant, zei premier Mark Rutte, leven we in een land ‘waarin niemand mag worden buitengesloten’ en waarin iedereen eigen keuzes mag maken. Maar aan de ándere kant, vervolgde de minister-president, ‘hebben we met corona een groot probleem te pakken’ dat alleen gezamenlijk kan worden opgelost.

Het is in een notendop de ‘worsteling’ waarmee het kabinet kampt. Een nieuwe golf coronabesmettingen heeft de ziekenhuiszorg wederom onder druk gezet. Maar nieuwe maatregelen om het virus te bestrijden richten zich steeds specifieker op één groep: de ongevaccineerden. Daarmee komt voor sommige mensen een tweedeling toch echt dichterbij. In de Hondsrugzaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar dinsdagavond de per..

