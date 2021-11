Stichting voorkomt acuut tekort bij voedselbanken

Den Haag

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij tekorten kunnen voedselbanken straks aankloppen bij de onafhankelijke stichting Voedselvangnet. Die stichting kan vervolgens voedsel kopen om te zorgen dat er genoeg voedsel beschikbaar is. Voor deze stichting kan de vier miljoen euro worden ingezet die vorig jaar als noodsteun aan de voedselbanken is toegezegd maar nog niet is gebruikt, aldus de staatssecretaris.

De voedselbanken hebben al eerder aangedrongen op de oprichting van zo’n onafhankelijke stichting. De voedselbanken willen bij tekorten niet zelf voedsel kopen, omdat zij bang zijn dat leveranciers daardoor in de toekomst geld gaan vragen vo..

