Compensatie kinderen en ex-partners gedupeerden

Den Haag

Ook is een bedrag gereserveerd voor mensen die fout behandeld zijn door de Belastingdienst rond andere toeslagen. Het geld komt uit een pot van ruim 5 miljard euro die het kabinet al voor compensatie opzij had gezet.

Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Het kabinet geeft prioriteit aan de regeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Zij krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, tussen de 2000 en 10.000 euro. Naar verwachting komen zo’n 95.000 kinderen voor de regeling in aanmerking.

De regelingen zouden in de loop van volgend jaar in werking moeten treden, maar dat is mede afhankelijk van instemming door de Tweede Kamer. Ook moet nog bekeken worden of de regelingen..

