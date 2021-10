Klimaatdoelen komen dichterbij, maar Nederland haalt ze nog niet

Het klimaatbeleid van het demissionaire kabinet zet meer zoden aan de dijk dan een jaar geleden, vooral met dank aan de CO 2 -heffing voor de industrie. Toch zal het volgende kabinet er een flinke schep bovenop moeten doen, want de beoogde 49 procent uitstootvermindering blijft buiten bereik.

Den Haag

Een paar dagen voor de internationale klimaatconferentie in Glasgow presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn jaarlijkse doorrekening van het Nederlandse klimaatbeleid. Volgens de rekenaars van het instituut zullen de bestaande klimaatmaatregelen, zoals de CO 2 -heffing voor de industrie in combinatie met een forse uitbreiding van de subsidiepot voor duurzame technologieën, resulteren in een verlaging van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 38 tot 48 procent in 2030 (ten opzichte van 1990). Het (streef)doel dat in de Klimaatwet is opgenomen, is 49 procent.

De nieuwe PBL-raming is wel een stuk beter - of: minder slecht - dan die van een jaar geleden. In het najaar van 2020 voorspelde het planbureau dat Nederland n..

