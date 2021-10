De Jonge matigt toon over vaccinweigeraars niet. ‘Het is onvermijdelijk om het te noemen’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt niet dat hij te kritisch is op mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Uitspraken als dat corona ‘in toenemende mate een epidemie van niet-gevaccineerden’ is, neemt hij niet terug.

Minister Hugo de Jonge vindt niet dat hij te hard spreekt over niet-gevaccineerden, zei hij donderdag in de Tweede Kamer. 'Als je tot een flinke opschaling van de coronazorg moet komen in het ziekenhuis, moet andere zorg worden afgeschaald.'



Dat zei de bewindsman, die vindt ‘dat hij de feiten moet benoemen’, donderdagmiddag in de Tweede Kamer. De minister zegt dat drie van de vier ziekenhuispatiënten met corona momenteel ongevaccineerd is, en op de ic’s vier van de vijf. ‘Het is een werkelijkheid waar je niet gemakkelijk omheen kunt lopen’, zegt De Jonge. ‘Als zij zich hadden laten vaccineren, was de kans vrij groot geweest dat ze niet in het ziekenhuis waren terechtgekomen. Dat feit klinkt misschien hard, maar het is ook onvermijdelijk om het te noemen.’

Een deel van de Kamer is ontstemd over De Jonges woorden. Zo vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink dat de minister 'domme uitspraken' doet, zoals dat niet-gevaccineerde coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, eige..

