De lastige thema’s worden niet geschuwd

Informateur Johan Remkes verwacht de komende dagen ‘een aantal heel stevige inhoudelijke discussies’ te voeren met de partijen aan de formatietafel, zo zei hij woensdag voorafgaand aan een overlegmarathon waarvoor de onderhandelaars zich drie dagen lang opsluiten op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Volgens Remkes komen ook thema’s aan bod waarover de partijen het waarschijnlijk niet makkelijk eens zullen worden. De aanpak van de stikstofcrisis is er daar een van. Maar: ‘problemen zijn er om opgelost te worden’. Hij verwacht op sommige terreinen ook echt knopen te kunnen doorhakken. De afgelopen dagen is een inventarisatie gemaakt van de belangrijke vraagstukken waar in de formatie over gesproken moet worden.

Dat laatste beaamt collega-informateur Wouter Koolmees. Volgens hem moeten er meters worden gemaakt, en duurt de formatie al lang genoeg. ‘Het einde moet nu wel echt in zicht komen.’ Toch is nog steeds zorgvuldigheid geboden, benadrukt hij. <