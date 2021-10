CDA’ers zinden op lastercampagne tegen Mark Rutte

Tijdens de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar is gewerkt aan een voorstel om een ondergrondse negatieve campagne te organiseren. Dat schrijven parlementair verslaggevers Thijs Broer en Peter Kee in hun boek Code Rood, waarvan een hoofdstuk werd gepubliceerd in Vrij Nederland. Het CDA bevestigt dit, maar zegt dat het plan nooit serieuze vormen aannam.

Den Haag

In aanloop naar de verkiezingen werd begin februari het idee opgevat om negatieve filmpjes over VVD-leider Mark Rutte te maken en die te verspreiden via sociale media, zonder dat erbij gezegd werd dat ze van het CDA kwamen. Ook zouden negatieve advertenties over hem worden voorbereid en was het idee om negatieve berichten te plaatsen op het Twitteraccount @Ruttedoctrine. Het idee werd opgetekend in een document door Hans van der Wind, die een belangrijke rol speelt in de financiering van de campagne, en media-adviseur Martin van Putten.

Het plan verdween pas definitief in de prullenbak toen het niet lukte om een producent te vinden voor de filmpjes, schrijven Broer en Kee. Die zouden bang geweest zijn voor reputatieschade. H..

