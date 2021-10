CDA-team broedde op harde, anonieme campagne tegen Rutte, ‘maar Hoekstra wist van niks’

Binnen het CDA circuleerden begin dit jaar plannen voor een harde en op de persoon gerichte campagne tegen VVD-leider Mark Rutte. In een reeks filmpjes moest de minister-president worden aangevallen op gebrekkige daadkracht, falend leiderschap, gebroken beloften en verraad in eigen kring. Het doel was ‘om de hardwerkende meerderheid van Nederland boos te maken’.

Dit schrijven de politiek verslaggevers Peter Kee en Thijs Broer (beiden van het tv-programma Op1) in hun boek Code Rood, dat vandaag verschijnt. Hierin reconstrueren zij de gang van zaken in politiek Den Haag gedurende de coronacrisis en de verkiezingscampagne van 2021.

In een reactie ontkent het CDA met klem dat lijsttrekker Wopke Hoekstra en campagneleider Raymond Knops op de hoogte waren van de Rutte-campagne, zoals in het boek wel wordt gesteld. ‘Het idee van het voeren van een ondergrondse campagne is ongepast en het CDA onwaardig’, aldus interim-partijvoorzitter Marnix van Rij. ‘Hiervoor is geen opdracht gegeven vanuit het campagneteam. Het is ook niet besproken in het campagne-overleg.’

De partij erkent wel dat uit een eigen reco..

