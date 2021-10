Landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vondst van vogelgriep in Zeewolde

Den Haag

Aanleiding voor het besluit van demissionair minister Carola Schouten van Landbouw is de vondst van een zeer besmettelijke en dodelijke variant van het vogelgriepvirus bij een pluimveebedrijf in Zeewolde. De 36.000 dieren op het bedrijf zijn inmiddels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Naast de uitbraak in Zeewolde zijn er volgens het ministerie steeds meer dode wilde vogels in het noorden van Nederland gevonden, evenals besmette wilde vogels in Duitsland. De maatregel moet daarom ‘het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland verkleinen’.

Ook dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels moeten beschermende maatregelen nemen door hun dieren binnen..

