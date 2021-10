‘CDA wordt afgeschilderd als een partij die boeren haat’

Nog maar 4 procent van de boeren zou op het CDA stemmen, blijkt uit een peiling in opdracht van de Volkskrant. Derk Boswijk, sinds een halfjaar CDA-landbouwwoordvoerder, wil ze terugwinnen. ‘Ik heb de boeren niet opgegeven. En ik weet zeker dat de boeren ons ook niet hebben opgegeven.’

Derk Boswijk: ‘Ik denk dat wij te lang iedereen te vriend hebben willen houden. Waardoor uiteindelijk iedereen boos op je is.'

Den Haag

Deze zomer sprak CDA-landbouwwoordvoerder Derk Boswijk boeren toe op het Malieveld in Den Haag. Een dag eerder had hij de nieuwe landbouwvisie van zijn partij gepresenteerd. Kern van de zaak: er zijn maatregelen nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te beschermen, niet alles kan overal en ja, de veestapel zal verder krimpen.

Boswijk werd uitgejouwd. Boze boeren schreeuwden hem toe. ‘Onmogelijk dat iedereen onze visie al had gelezen, maar ze hadden er wel een mening over. Toen heb ik tegen ze gezegd: jongens, als we nu niets doen, zijn jullie straks allemaal de lul.’

Het moet een pijnlijk moment zijn geweest voor de vertegenwoordiger van een partij die nog niet zo lang geleden te boek stond als de beste vriend v..

