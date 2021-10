Een dun regeerakkoord is nog steeds het streven. Maar of het slaagt, is de vraag

Na tien dagen onderhandelen zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog steeds van plan een dun regeerakkoord te maken. De uitwerking is daarna aan de nieuwe bewindslieden, die hun eigen ‘regeerprogramma’ moeten schrijven. Over de kans van slagen van deze formatiepoging is nog weinig te zeggen.

Den Haag

Dat lieten de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees maandagmiddag weten nadat ze weer urenlang hadden gepraat met de vier formerende partijen. In die gesprekken zijn volgens de informateurs alle grote thema’s ‘voor de eerste keer inhoudelijk aan bod geweest’, inclusief de medisch-ethische kwesties die moeilijk liggen voor met name D66 en de ChristenUnie.

grondslag

Nu is het tijd voor verdiepende gesprekken. ‘Er moeten politieke keuzen worden gemaakt die de grondslag gaan vormen voor een coalitieakkoord’, aldus Koolmees. Op de vraag of dat gaat lukken, durft hij nog niets te zeggen, verwijzend naar een oude formatiewijsheid: ‘Niets is besloten totdat over alles is besloten.’ VVD, D66, CDA en ..

