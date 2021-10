Kabinet trekt gemiddeld 400 euro per huishouden uit ter compensatie voor hoge gasprijs

Het kabinet trekt 3,2 miljard euro uit om Nederlandse gezinnen en mkb’ers te compenseren voor de hoge gasprijzen. Per particulier huishouden is dat gemiddeld ruim 400 euro. Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat en Energie) heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Den Haag

De energiebelasting op de gasrekening gaat met gemiddeld 230 euro omlaag. Ook de energiebelasting op elektriciteit daalt. Beide belastingen zijn gekoppeld aan het verbruik: wie meer gas en stroom verbruikt, betaalt ook meer belasting. Huishoudens met een hoog verbruik zullen dus het meest van de belastingverlaging profiteren. Zij hebben ook het meeste last van de hoge gasprijzen. Yesilgöz hoopt dat de fiscale maatregel per 1 januari in kan gaan.

Onderdeel van het compensatiepakket voor particulieren zijn vouchers voor snelle isolatiemaatregelen. Nederlanders die bijvoorbeeld tochtstrips willen kopen om hun energieverbruik terug te dringen, kunnen een tegoedbon aanvragen bij hun gemeente. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikb..

