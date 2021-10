‘Eindtijdtheorieën kan ik niet plaatsen’

Minister Hugo de Jonge: 'Laten we niet doen of mensen die gelovig zijn en bidden, niet geraakt kunnen worden door dit virus.' (beeld family7)

Apeldoorn

‘Ik zie het zo’, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), ‘ik ben behalve minister ook lid van de kerk in Rotterdam-Zuid. Het geloof geeft ons de opdracht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om er te zijn voor elkaar, en elkaar te beschermen.’ Dat er mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren omdat ze voor ziekte en gezondheid op God willen vertrouwen, kan De Jonge niet plaatsen. ‘Laten we niet doen of mensen die gelovig zijn en bidden, niet geraakt kunnen worden door dit virus. Het is bid én werk.’

De christelijke tv-zender Family7, nadrukkelijk geworteld in de evangelische wereld, probeerde al een tijdlang de zorgminister naar de studio te halen. Toen dat lukte, leverde dat behalve ruim driehonderd kijkersvra..

