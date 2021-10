Minister De Jonge vindt dat eindtijdverhalen over corona het geloof onrecht doen

Apeldoorn

Dat zei minister Hugo de Jonge donderdagavond in een interview met de christelijke tv-zender Family7. ‘Associaties van coronamaatregelen met de eindtijd en het bijbelboek Openbaring zijn voor mij onnavolgbaar’, aldus De Jonge.

Op de vraag hoe hij deze tijd ziet in het licht van de Bijbelse eindtijd en ‘het teken van het beest’ uit Bijbelboek Openbaring, reageert de minister: ‘Maar met alle respect: wat is dan het teken van het Beest? Waar we mee bezig zijn is de volksgezondheid beschermen, en dan is dit toch een heel rare manier om over de Bijbel te spreken? Ik zie het zo: ik ben behalve minister ook lid van de kerk in Rotterdam-Zuid. Het geloof geeft ons de opdracht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om er te zijn voor el..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .