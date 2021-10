De Tweede Kamer wil asielzoekers opvangen in: de Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil asielzoekers opvangen in het gebouw van de Tweede Kamer. Een meerderheid stemde donderdag voor de motie van BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas om te onderzoeken of het praktisch mogelijk is. Ook andere overheidsgebouwen komen in aanmerking.

Van der Plas deed het verzoek aan het demissionaire kabinet in het debat over de evacuatie vanuit Afghanistan. ‘Asielzoekers worden vooral in de Nederlandse regio’s opgevangen en dit wordt op het bordje van de plattelandsgemeentes gelegd’, aldus Van der Plas. ‘Er is een groot gebrek aan opvangplaatsen en veel gebouwen van de Rijksoverheid zijn deels niet in gebruik.’

De fractievoorzitter van BBB doelde daarmee ook op het nieuwe, tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag, dat ook wel ‘B67’ wordt genoemd. Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken is eigenlijk te groot voor de Kamer. De bovenste verdiepingen van het gebouw worden daarom nog niet gebruikt.

Van der Plas wil dat het demissionaire ka..

