Jaarlijks doden stalbranden meer dan 100 duizend dieren, nieuwe regels moeten dat halveren

Stalbrand in Streefkerk in 2019.

Dat schreef demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het beleidspakket van de minister is een reactie op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in maart publiceerde.

De raad concludeerde dat boeren te weinig doen om stalbranden te voorkomen en adviseerde een ‘nieuwe, meer resultaatgerichte aanpak’ met meer wettelijk verplichte veiligheidseisen. Jaarlijks komen er gemiddeld zo’n 140.000 dieren om door stalbranden.

Schouten onderschrijft de conclusies van de Onderzoeksraad en onderneemt daarom, ondanks haar demissionaire status, actie. De belangrijkste oorzaak van de branden is volgens de minister gebrekkige elektrische aansluiting in stallen, die bijvoorbeeld leidt tot korts..

