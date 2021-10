Minister Dekker wil optreden tegen advocaten die privileges misbruiken, maar dat is ingewikkeld

Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op de aanhouding van een neef van Ridouan T., die als advocaat langere tijd toegang had tot T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.

Den Haag

Minister Dekker van Rechtsbescherming realiseert zich tegelijkertijd dat de privileges van advocaten bescherming en ‘zware waarborgen’ verdienen. Hij wil daarom in gesprek met de Orde van Advocaten over de mogelijkheden.

Dekker reageerde vrijdag namens het kabinet met wisselende gevoelens op de arrestatie van Youssef T., een van de advocaten van Ridouan T. en tevens zijn neef. Youssef T. kon Ridouan T. ongehinderd bezoeken in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught, totdat hij vrijdag werd aangehouden. Tijdens die bezoeken zouden boodschappen over en weer zijn doorgegeven en zou over ontsnappingsplannen zijn gecommuniceerd.

Dekker meent dat het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen ‘zeer alert’ ..

