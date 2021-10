Amsterdam

Een deel van de 58 Afghanen die op de Nederlandse evacuatielijst stonden en zelf over land naar Pakistan zijn gereisd, is donderdag richting Nederland vertrokken. Aan boord van de Duitse chartervlucht was ook een Afghaanse journaliste die door Free Press Unlimited zélf blijkt te zijn geëvacueerd. Verschillende westerse ngo’s hebben het heft in eigen hand genomen, omdat de ‘officiële evacuaties’ van westerse landen te traag gaan. Evelien Wijkstra van Free Press Unlimited bevestigt dat de organisatie de afgelopen tien dagen al dertien Afghaanse journalisten met familieleden (in totaal 37 personen) heeft geëvacueerd met behulp van een lokale agent in Kabul. Die organiseert voor een aantal niet-gouvernementele o..

