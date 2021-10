Kabinet breekt begroting open om stijgende energielasten te compenseren

Het demissionaire kabinet wil de Miljoenennota openbreken om de stijgende energielasten voor huishoudens en bedrijven te compenseren. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën donderdag gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB), het jaarlijkse Kamerdebat over de rijksbegroting.

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet burgers en bedrijven (deels) compenseert voor de razendsnel stijgende energielasten. Hoekstra heeft dat toegezegd. Het onderwerp staat vrijdag op de agenda van de ministerraad. Het ministerie van Economische Zaken is bezig een aantal ‘oplossingsrichtingen’ op papier te zetten. Compensatie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verlagen van de energiebelasting of het verhogen van de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Volgende week stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met compensatievoorstellen. Daarbij zit – op verzoek van Kamerlid Pieter Omtzigt – ook een aantal nieuwe koopkrachtberekeningen. Door de explosieve stijging van de gasprijzen kan de maandelijkse ene..

