Ankie Broekers-Knol krijgt ‘laatste kans’ en mag blijven: ‘Staatssecretaris voedt het angstbeeld over vluchtelingen’

Den Haag

Broekers-Knol haalde zich afgelopen weekend de woede van een groot deel van de Tweede Kamer op de hals door uitspraken in een interview in het AD. Over de situatie in Afghanistan zei zij: ‘Ik denk dat je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land.’

Zij maakte in het vraaggesprek ook een rekensom op basis van de 23.000 mails die de overheid heeft ontvangen van Afghanen die nog naar Nederland willen komen. ‘Als dat allemaal afzonderlijke personen zijn, en als die allemaal hun gezin willen meenemen, dan zijn dat 100.000 mensen. Mijn eerlijke antwoord is nee. Dat kunnen we niet aan. Dat is problematisch.’

Aan het eerdere aftreden van de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijlevel..

