Formatiepartijen gaan ‘pionieren’ en willen beknopt regeerakkoord: ‘We gaan echt iets nieuws proberen’

De twee nieuwe informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees gaan in de volgende fase van de formatie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werken aan een dun regeerakkoord met een grote rol voor de kandidaat-ministers. Voor de geweigerde PvdA en GroenLinks staat de formatiedeur open om input te leveren.

Den Haag

‘We gaan echt iets nieuws proberen, noem het een experiment: een beknopt regeerakkoord’, zei Koolmees woensdag in het Logement aan het Plein in Den Haag, waar de onderhandelingen de komende weken plaatsvinden. De betrokken partijen gaan ‘pionieren’, verwacht Remkes. ‘Formatiebesprekingen worden op een nieuwe leest geschoeid. Wordt het een eenvoudig traject? Nee, zeker niet.’

Wat is het plan? De informateurs en de vier formatiepartijen zijn voornemens een dun en beknopt regeerakkoord op te stellen. Gebruikelijk is dat de formerende partijen het beleid voor de volgende vier jaar tot achter de komma uitstippelen. In wekelijkse coalitie-overleggen worden eventuele struikelblokken achter de schermen weggepoetst, waardoor de Kamer al ja..

