Vier vragen over het begin van de formatie: ‘De deuren zullen dichtgaan’

Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pieter Heerma (CDA) tijdens het debat over het eindverslag van informateur Johan Remkes over het formatieproces.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan dan toch met elkaar om tafel. Waarom heeft het zolang geduurd?

‘Het is een unicum dat het zolang heeft geduurd om tot inhoudelijke onderhandelingen te komen. Dat komt door veel incidenten na de verkiezingen. Denk aan de uitgelekte notitie van oud-informateur Kajsa Ollongren, met daarin de opmerking over ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt. Dat zorgde voor een motie van afkeuring tegen Mark Rutte die door alle partijen behalve de VVD is gesteund. Vervolgens waren er verschillende blokkades en ook een minderheidskabinet kwam niet van de grond. Uiteindelijk heeft informateur Johan Remkes alle partijen het spreekwoordelijke mes op de keel gezet. Daar komen nu onderhandelingen over voortzetting van de huidig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .