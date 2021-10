Tweede Kamer wil verbod van identiteitsverklaringen op scholen

Den Haag

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag vóór moties van SP en Volt die vroegen om een verbod op identiteitsverklaringen. SGP, ChristenUnie, JA21 en FVD stemden tegen. Opvallend is de positie van het CDA. De partij is tégen het verbieden van identiteitsverklaringen – zoals verwoord in de motie die de SP had ingediend – maar stemde wél voor de motie van Volt, die de regering verzoekt ‘een einde te maken’ aan zulke verklaringen.

De roep om een einde aan identiteitsverklaringen klinkt al langer bij progressieve partijen. Vorig jaar ontstond ophef om anti-homoverklaringen, waarmee scholen aan ouders zouden vragen homoseksualiteit af te keuren. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) gaf toen aan dat zulke eisen van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .