Voorzitter Onderwijsraad: ‘Overheid moet onderwijsvrijheid duidelijker afgrenzen én handhaven’

Den Haag

De Onderwijsraad, zegt voorzitter Edith Hooge, is van oudsher ‘de hoeder’ van artikel 23. ‘Daarom adviseren wij de regering eens in de zoveel tijd over de interpretatie van die vrijheid.’ Dat doet het adviesorgaan al ruim honderd jaar – ongeveer even lang als de huidige grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Voor de ‘pluriformiteit in het onderwijs’ is het verstandig onderwijsvrijheid te koesteren, vindt Hooge. ‘Het schept ruimte voor eigen overtuigingen en grondslagen.’

Progressieve politieke partijen pleiten voor een wijziging van artikel 23. Dat doet de Onderwijsraad niet?

‘Dat klopt. De overheid kan prima uit de voeten met de huidige wetgeving. Die biedt genoeg mogelijkheden om diversiteit te waarborgen, en tegelijk grenzen te..

