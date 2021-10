NIDA stopt als politieke partij en wordt een bredere beweging

De islamitisch geïnspireerde politieke partij NIDA houdt op in zijn huidige vorm te bestaan. De partij wil veranderen in een beweging die actief wil zijn in politiek, samenleving en media. NIDA wil de komende tijd bedenken hoe dit precies vorm gaat krijgen.

Rotterdam

De partij maakt dat dinsdag bekend in een persverklaring. NIDA is opgericht in 2013 en brak op lokaal vlak in 2014 door, toen in de Rotterdamse gemeenteraad twee zetels veroverd werden. Later volgden ook zetels in Den Haag, Almere en Amsterdam. Dit jaar deed NIDA een gooi naar een Kamerzetel, maar kwam daar met 33.834 stemmen (nog geen halve zetel) niet in de buurt. De partij ziet de islam als haar grote inspiratiebron, maar wil zich niet ‘islamitisch’ noemen.

Na de Kamerverkiezingen evalueerde NIDA waarom succes was uitgebleven. Intussen vertrok in juni partijleider Nourdin el Ouali, die directeur werd van de islamitische koepel SPIOR. De partij maakt nu bekend dat El Ouali geen opvolger krijgt. NIDA wil in enige vorm verder als..

