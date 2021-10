Wouter Koolmees en Johan Remkes gaan formatieonderhandelingen leiden

Naar verwachting stemt de Tweede Kamer dinsdagmiddag in het formatiedebat in met de voordracht.

Remkes liet vorige week al doorschemeren bereid te zijn die taak op zich te willen nemen. Even werd nog getwijfeld of dat wel door zou gaan: D66-spindoctors beklaagden zich bij diverse media dat Remkes de formatiegesprekken vorige week in beschonken toestand voerde. De hoofdvoorlichter van de partij bood zijn excuses aan, maar duidelijk is dat niet alle democraten tevreden zijn over de informateur.

En ook de ChristenUnie had het nodige aan te merken op Remkes. Zo suggereerde de informateur dat hij met partijleider Gert-Jan Segers gesproken zou hebben over medisch-etische thema's, het bela..

