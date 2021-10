Fiscale ethiek langs de dunne lijn

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) krijgt kritiek omdat hij jarenlang aandeelhouder was van een brievenbusmaatschappij op de Britse Maagdeneilanden. Met die firma werd geïnvesteerd in een Afrikaans safaribedrijf. Is die kritiek terecht?

'Politiek gezien heeft Wopke Hoekstra alles goed gedaan. Maar als investeerder had hij moeten weten dat er via brievenbusfirma's gewerkt werd.'

Den Haag

Esmé Berkhout, hulporganisatie Oxfam Novib:

‘Het is opmerkelijk en zorgelijk dat politici die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van belastingparadijzen er zelf geen been in zien om in zulke landen te investeren. In hoeverre kun je dan een sterke aanpak van belastingontwijking verwachten? Ontwikkelingslanden lopen nu jaarlijks miljarden euro’s mis doordat rijke individuen en bedrijven belastingen in deze landen ontwijken.’

Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht in Leiden:

‘Deze discussie is een storm in een glas water. Ja, investeren via een belastingparadijs lokt belastingontduiking uit. Maar als je dat vermogen, zoals Hoekstra zegt, opgeeft bij de ..

