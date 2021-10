Rutte teert deze formatie op zijn politieke ervaring en krijgt zijn zin, maar scepsis blijft

Fractievoorzitter Mark Rutte (VVD) na afloop van een gesprek in het Logement met informateur Johan Remkes, Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66). Ze praten na overleg met hun fracties verder over het voorstel van Remkes de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voort te zetten.Â

Den Haag

Na zeven maanden van politieke storm lijkt de lucht eindelijk geklaard voor demissionair premier Mark Rutte. Het uitzicht zal hem bevallen: als de onderhandelingen de komende tijd goed verlopen, komt er een meerderheidskabinet met de vertrouwde coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En blijft hij premier.

Een gedroomde uitkomst, zeker omdat Ruttes dagen na het ‘functie elders’-debacle in april geteld leken. Het liep anders. De VVD schaarde zich achter hem, zijn kiezers bleven hem trouw en zelf gaf hij geen krimp. Nu is Rutte weer op weg om de langstzittende premier aller tijden te worden. Over een dik jaar is het zo ver.

Rutte teert ook tijdens deze formatie op zijn politieke ervaring. De premier kocht eerst vakkun..

