‘Gevoelige thema’s ook op tafel’

Den Haag

‘Het klinkt misschien pathetisch’, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. ‘Maar we zetten deze stap voor het land en onze naasten.’ Woensdagavond besloot zijn fractie bereid te zijn te onderhandelen over kabinetsdeelname, hoewel Segers naar eigen zeggen ‘veel argumenten kon verzinnen’ waarom zijn partij dat niet moet doen. ‘Wat ons betreft hadden we de beker aan ons voorbij laten gaan. Maar dit is, zoals D66-leider Sigrid Kaag het verwoordde, de laatste mogelijkheid vóór verkiezingen.’

Lang leek het er niet op dat de CU zou gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. In april zei Segers niet meer met Rutte in een kabinet te willen, en D66 wilde niet verder met de CU. Maar nu schuift Segers toch aan.

Volgens informateur Johan Remkes ..

