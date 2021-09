Misstanden op de reformatorische school Gomarus: incident of systeemfout?

Den Haag

Over één ding was iedereen het, donderdag bij het Kamerdebat over onderwijsvrijheid, roerend eens: op de Gomarus is iets grondig misgegaan. Walgelijk, noemde DENK-Kamerlid Stephan van Baarle de incidenten uit 2016 op de reformatorische middelbare school in Gorinchem, waarbij homoseksuele leerlingen werden gedwongen uit de kast te komen. ‘Mijn maag draaide om’, zei ook SGP’er Roelof Bisschop. ‘Niet omdat het een reformatorische school is, maar omdat je dit niemand toewenst.’

Tot zover de overeenstemming. Over de oorzaak van deze misstanden – en hoe die te voorkomen – heerst in de Kamer grote verdeeldheid. De kernvraag: Zijn deze incidenten enkel veroorzaakt door mensen die de wet overtreden, of kon dit plaatsvinden dankzij de vrijh..

