Toeslagenmemo: Accountantskantoor PwC begrijpt ook niet waarom memo niet bij juiste personen terechtkwam

Den Haag

Accountantskantoor PwC kan na uitvoerig onderzoek niet zeggen waarom dit document uit 2017 nooit de ambtelijke en politieke top bereikte. Daarin waarschuwde jurist Sandra Palmen dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en waarschijnlijk compensatie moest betalen. Was er eerder wat met het stuk gedaan, dan was de omstreden fraudeaanpak die centraal staat in het toeslagenschandaal, mogelijk eerder stopgezet.

RTL Nieuws en Trouw meldden eerder dit jaar na eigen onderzoek dat het memo bewust in de doofpot is gestopt, maar verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen ontkende dat in juni.

Toen in juni 2019 duidelijk werd dat er veel mis was met de manier waarop de Belastingdienst mensen aanpakte die verdacht wer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .