ChristenUnie wil meewerken aan doorstart huidige coalitie: ´Op hoop van zegen´

De ChristenUnie is bereid om te praten over een doorstart van de huidige coalitie. "Op hoop van zegen", laat partijleider Gert-Jan Segers weten. Eerder gingen de fracties van VVD, CDA en D66 hier al mee akkoord.

"Nu er een indringend beroep op ons wordt gedaan, zijn wij bereid om de gesprekken daarover en over constructieve samenwerking aan te gaan. Niet ten dienste van onszelf, maar ten dienste van ons land en van mensen die ook echt op een dienstbare overheid zijn aangewezen", aldus Segers.

Vandaag is er een indringend beroep op ons gedaan. Namens de ChristenUnie-fractie is dit mijn reactie👇 pic.twitter.com/0ft5tx3B8N — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) September 30, 2021

Hij wil wel dat het nieuwe kabinet zorgt voor een "een geloofwaardige breuk" met de huidige bestuurscultuur. De overheid moet weer dienstbaar worden aan de burger. Hij wil zich verder inzetten voor onder meer het klimaat, een humaan migratiebeleid en het oplossen van de woningnood.

Vertrouwen

Er moet vertrouwen groeien tussen de partijen, denkt Segers. Dat zal vooral nodig zijn bij "beladen onderwerpen". De partij heeft vooral met D66 en in mindere mate met de VVD een meningsverschil over medisch ethische onderwerpen. Ook viel het plan van D66 uit 2019 om de veestapel te halveren heel slecht bij de ChristenUnie.

Na de verkiezingen in maart liet Segers al snel weten niet direct opnieuw regeringsverantwoordelijkheid te ambiëren. Daarbij kwam dat D66 niet door wilde gaan met de ChristenUnie, de kleinste van de vier coalitiepartijen.

Ploumen

PvdA-leider Lilianne Ploumen ziet "geen enkele rol" weggelegd voor haar partij om de voortzetting van de vorige coalitie te laten slagen. "Wij gaan de oppositie in", laat ze op Twitter weten.

Volgens haar trekt informateur Johan Remkes conclusies "die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn". Remkes zei dat er een "open uitnodiging" lag bij de andere partijen om op verschillende manieren een nieuw kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU te steunen. Dat kan bijvoorbeeld met afspraken over de bestuurscultuur, de begrotingen of andere onderdelen van het regeerprogramma. GroenLinks en de PvdA krijgen zelfs de gelegenheid om later bewindslieden te leveren aan het kabinet, zonder zelf in een coalitie te gaan.

Maar daartoe is de PvdA niet bereid, schrijft Ploumen. Haar partij gaat op geen enkele manier steun verlenen aan dit beoogde kabinet, dat een voortzetting is van de huidige regeringscoalitie. "Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van de bewindspersonen." In zijn eindverslag schrijft Remkes al dat GroenLinks en de PvdA geen gebruik wilden maken van de mogelijkheid, maar dat de uitnodiging desondanks staat.

Persconferentie Remkes

De ChristenUnie zal geen blokkades opwerpen bij initiatieven vanuit de Tweede Kamer op het gebied van medische ethiek. Dat zei informateur Johan Remkes tijdens zijn persconferentie. Hij noemt het "een vorm van oude politieke cultuur" om vooraf bij coalitiebesprekingen al afspraken te maken om tegen initiatieven vanuit het parlement te stemmen. Hij doelde daarmee op de wet over voltooid leven van D66-Kamerlid Pia Dijkstra, waar de ChristenUnie op tegen is.